今年香港社會局勢驚濤駭浪，龍頭代理中原集團公布，集團今年上半年促成的總體物業成交額約5,378億元(港幣、下同)，佣金收入為92億元，比去年同期倒退16%；稅後盈利錄5.04億元，減少21%。

至於今年上半年，集團在中國內地、香港及亞太區的總成交宗數，超過23.8萬宗。

另中原香港，今年上半年錄得27.3億元佣金收入，同期減少近14%，當中住宅部佣金24億元、工商舖逾3億元。中原香港今年上半年，共促成逾22,216宗租賃及買賣成交，銷售金額逾1,220億元。