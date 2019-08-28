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【茂哥沽貨】華業控股7215萬 售怡翠軒最後一伙
文章日期：2019年8月28日 14:20
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由長實
（1113）
前高層周年茂掌舵的華業控股發展，旗下東半山宏豐臺怡翠軒於上月底售出最後一伙。土地註冊處資料顯示，該單位為複式戶，實用面積2194方呎，屬4房連雙套房戶、另連430方呎平台，成交價7215.7萬元，實呎32,888元，新買家為李燈旭（LI TANG YUK），與美亞娛樂
（0391）
執行董事同名，料為同一人。據悉，上述單位於2017年5月曾沽出，惟買家撻訂，未有完成交易，現原價重售，整個項目已清袋。
記者：甘潔瑩
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