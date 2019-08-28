原由莎莎租用的銅鑼灣黃金廣場1至3樓，涉約1.8萬方呎樓面，近日已丟空，業主正接受租客洽租，除可一次過租用全數樓層外，亦可承租部分樓面。（李紹昌攝）

社會運動愈演愈烈，對零售舖市帶來巨大影響，業主大幅減租金亦乏人問津，有業主變招，將巨舖拆細招租，以免商舖長期丟空。本報獲悉，原由連鎖餐廳翠華（1314）租用的銅鑼灣謝斐道面積約4000呎舖，自該翠華分店結業後，業主將商舖一劏為二，各以約2000呎商舖招租，兩舖租金叫價共53萬元，較翠華租用時45萬元高18%。

零售市道受挫，核心區商舖首當其衝，翠華近日連環結束銅鑼灣兩間分店，其中位於謝斐道483至499號地下A至D舖，涉約4000方呎樓面，翠華當時回覆本報指，該店是早前公司部署重新整合的地區，按計劃在租約期滿結業。

4000呎舖 翠華3年前45萬承租

據悉，業主於翠華離場後，旋即將舖位重新放租，有指業主原本打算以45萬元放租，與翠華2016年承租時的租金相若，但最新消息指，業主正將該舖一劏為二，地下A及B舖面積1916方呎，現以25萬元放租，呎租130元；而地下C及D舖連2樓，面積2084方呎，月租叫價28萬元，呎租約134元，屬市價水平。

值得留意，上述兩個商舖月租叫價合共53萬元，較翠華於2016年9月起以月租45萬元租用該舖高出8萬元或18%。

莎莎銅鑼灣前旗艦店接受洽租

此外，銅鑼灣黃金廣場1至3樓約1.85萬呎巨舖，上述商舖原由連鎖化妝品店莎莎（0178）租用，屬莎莎旗艦店之一，2011年起租用，當時月租高見200萬元，呎租約108元。

不過，隨着近年零售市道轉差，莎莎今年8月初結束該分店。上述商舖接受洽租，租客可全租3層樓面，或承租部分樓層。

先施波斯富街舖 租金一減再減

喜來登旺舖董事總經理植柏輝表示，本港零售持續低迷，各大型品牌放緩擴充步伐，如同區原由先施百貨（0244）租用的波斯富街108至120號寶榮大樓地下入口、1及2樓複式舖，面積達2.2萬方呎，業主早於去年11月以月租180萬元放租，4個月後減租12萬元或6.7%至168萬元，但依然乏人問津。今年7月，先施約滿離場，業主進一步減租至138萬元，累減達42萬元或23%，但至今仍未獲承租。

環鳳街舖易手 持貨4月賺26%

另外，有個別投資者沽貨止賺離場，其中資深投資者李耀華持有的黃大仙環鳳街37至43號地下3號舖，面積約800方呎，以約1050萬元售出，呎價約1.3萬元。

中原（工商舖）商舖部副分區營業董事方錦耀表示，原業主今年4月以約828萬元購入該舖，持貨僅約4個月，帳面獲利約222萬元或約26%。

明報記者 甘潔瑩、林尚民

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