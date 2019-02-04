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【新盤認購】MARINI 5日累收逾5700票 超額10倍

文章日期：2019年8月27日 20:26
日出康城MARINI(資料圖片)

會德豐（0020）將軍澳日出康城9A期MARINI，市場消息指，截至晚上約8時，MARINI今日再接獲逾700票，令過去5日累收逾5700票，以周五首輪開售500伙計，超額認購逾10倍。

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