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【新盤認購】MARINI 5日累收逾5700票 超額10倍
文章日期：2019年8月27日 20:26
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日出康城MARINI(資料圖片)
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會德豐
（0020）
將軍澳日出康城9A期MARINI，市場消息指，截至晚上約8時，MARINI今日再接獲逾700票，令過去5日累收逾5700票，以周五首輪開售500伙計，超額認購逾10倍。
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