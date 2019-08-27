受到中美貿易戰，以及本港政治事件持續發酵等因素影響，美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，受六大利淡因素，包括中美貿易戰難達成協議、本港政治爭拗未能平息、中央落實把深圳定為「示範區」，長遠對本港的地位帶來威脅、英國於10月份或啟動「硬脫歐」、歐洲多國的經濟衰退或重臨、新興市場經濟下滑，導致「骨牌式」下跌，繼而影響環球投資市場等困擾，工商舖市場勢必步入調整期，故全面下調工商舖成交量及金額的預測。倘若困擾因素持續，於最壞情況下，整體工商舖價格於今年或下跌15%，於2020年，即明年底前更有機會大跌25%，而今年全年的成交量則有機會跌至5,200宗，創自1996年有紀錄以來的歷史新低。

黃又表示，上半年工商舖市況交投已見放緩，根據美聯工商舖前線的數據顯示，6月全月工商舖成交僅有403宗，較5月錄得的486宗，下跌逾17%；至7月份更跌至254宗，按月再大跌37%，而截至8月20日止，工商舖買賣成交更只錄得113宗。此外，原本表現平穩的租務成交量，於本月也開始顯著下跌，6月全月工商舖租賃成交僅錄得1,104宗，較5月份錄得的1,351宗，下跌約18%；至7月份雖然輕微回升至1,230宗，但仍處於低水平，而截至8月20日止，工商舖租賃成交更只錄得594宗，反映政治事件及貿易戰夾擊下，無論租買市場氣氛均顯著轉壞。