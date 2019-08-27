社會持續不穩， 萊坊最新發佈的《香港每月物業市場報告》指出，受外來和本地不明朗因素影響，在零售市場方面，經濟前景惡化令零售商向業主提出減租要求。此外，港島和九龍區甲級寫字樓方面，整體租賃活動將會在短期內放緩。

自6月份以來，中美貿易戰對香港零售市場的影響已經顯現。社會不穩定因素加劇，政府數據指出，6月份香港零售銷貨額按年下跌6.7%，其中奢侈品零售額下跌17.1%。餐飲業的表現是近十年以來最差。在經濟前景惡化的環境下，零售商向業主提出減租要求。為了支持現有租戶，長沙灣D2 Place向租戶提供一次性租金補貼，金額相當於一個月租金的20%。在社會氣氛持續緊張和經濟前景惡化的情況下，消費者信心在短期內應該會保持疲軟，萊坊預計，優質街舖租金尤其是中環，今年將下跌最多10%。

至於寫字樓市場方面，受中美貿易談判以及社會運動影響，寫字樓租戶持謹慎態度，令市場連錄棄租個案。在企業將寫字樓撤出核心商業區的趨勢下，中環的業主採取較積極的態度挽留主要租戶，港島整體寫字樓租賃勢頭預期在短期內仍會放緩，亦預計中環寫字樓租金會因空置率上升而出現調整。同時，由於非核心商業區寫字樓吸納量仍然相對強勁，估計會受到較小影響。