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雲海968呎戶1824萬標售 買家獲2.975%回贈
文章日期：2019年8月26日 19:01
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新地
（0016）
馬鞍山雲海，今日透過招標，最新售出Sandalwood Court第3座3樓C室，成交價1824.14萬元，單位實用面積968方呎，折合實呎18844元。據成交紀錄冊顯示，買家可獲得佔成交價2.975%的回贈涉逾54萬元。
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