即時地產新聞

雲海968呎戶1824萬標售 買家獲2.975%回贈

文章日期：2019年8月26日 19:01
新地（0016）馬鞍山雲海，今日透過招標，最新售出Sandalwood Court第3座3樓C室，成交價1824.14萬元，單位實用面積968方呎，折合實呎18844元。據成交紀錄冊顯示，買家可獲得佔成交價2.975%的回贈涉逾54萬元。
 

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款