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【無懼衝突】朗屏8號一房零議價售600萬 呎價1.6萬

文章日期：2019年8月26日 15:19
元朗7月21日發生白衣人襲擊事件逾一個月，雖令區內整體成交量下挫，但部分放盤業主依然「企硬」；中原副區域營業經理王勤學表示，區內半新盤朗屏8號3座高層E室，實用面積371方呎、1房間隔，原業主叫價600萬元，新近零議價易手，實呎16173元。
 
王續指，屋苑對上一宗同類單位成交於6月錄得，成交價585萬元、實呎15768元，意味是次成交價高出15萬元或2.6%，而上述原業主於2016年7月以約442.5萬元買入，持貨3年，帳面獲利157.5萬元或36%。
 

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