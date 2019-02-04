Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
即時地產新聞
【無懼衝突】朗屏8號一房零議價售600萬 呎價1.6萬
文章日期：2019年8月26日 15:19
Share
prev
next
元朗7月21日發生白衣人襲擊事件逾一個月，雖令區內整體成交量下挫，但部分放盤業主依然「企硬」；中原副區域營業經理王勤學表示，區內半新盤朗屏8號3座高層E室，實用面積371方呎、1房間隔，原業主叫價600萬元，新近零議價易手，實呎16173元。
王續指，屋苑對上一宗同類單位成交於6月錄得，成交價585萬元、實呎15768元，意味是次成交價高出15萬元或2.6%，而上述原業主於2016年7月以約442.5萬元買入，持貨3年，帳面獲利157.5萬元或36%。
相關新聞
【元朗成交】采葉庭兩房600萬沽 一個月賣平12%
港主要地產商大陸地產投資4462億 近日表態撐止暴 分析：股價已反映政治風險
中原十大屋苑周末錄7宗成交 按周增17%
MARINI加推130伙 加價5.5%
東環3房海景戶1.7萬租出
映日灣今次輪銷售 暫售137伙
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款