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【多圖】K11 MUSEA今開業 出租率逾97% 主攻文化零售

文章日期：2019年8月26日 14:48
K11 MUSEA今開業 出租率逾97% 3成親子文化租戶。(劉焌陶攝)

新世界（0017）尖沙嘴K11 MUSEA今天開業，樓面面積逾 120 萬方呎。該集團表示，K11 MUSEA 由 100 個來自本地及國際的建築及設計師聯手打造，樓高十層，出租率逾 97%，逾 250 個國際及本地特色商戶進駐，其中近3成樓面涉及親子文化教育，為市場罕見。

商場把親子娛樂與零售結合，引入最大的室內親子娛樂教學樂園，包括與維多利亞幼稚園合作，開辦首間室內 Victoria Playpark 而設的戶外遊樂場，並設全港最大的造型滑梯。

橫跨K11 MUSEA的兩層天台，Bohemian Garden設有流水台階和戶外用膳空間，亦可舉辦各種活動，如晚宴及戶外電影欣賞會。另外，全港首個主題遊樂園和學習中心 LEGOLAND Discovery Centre、為兒童而設的互動烘培教室 Harry’s Kitchen 等亦進駐該商場。

除了多項涉及親子教育租戶外，商場內更設有全港最大的電影院 K11 Art House，設計以瑞士小木屋 (Swiss Chalet) 為藍本， 全院以不同形式的真仿木材配搭而成，全院共設有 12 個影廳，提供逾 1,700 個座位，為全港最大型戲院。

 

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