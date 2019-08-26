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【無懼衝突】內地生1.86萬租德福兩房 業主回報6.5厘

文章日期：2019年8月26日 15:04
九龍灣上周六爆發大規模警民衝突之際，區內指標屋苑德福花園新錄租務成交。香港置業市務經理沈行進表示，德福花園J座低層2室，屬實用面積532方呎兩房間隔，業主以約1.9萬元放租約1個月後吸引新租客洽詢，議價後以1.86萬元租出，實呎租金約35元，新租客為三名內地生。資料顯示，業主1997年5月以約345萬元購入單位，現享租金回報率6.5厘。
 

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