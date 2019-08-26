Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
即時地產新聞
【無懼衝突】內地生1.86萬租德福兩房 業主回報6.5厘
文章日期：2019年8月26日 15:04
Share
prev
next
九龍灣上周六爆發大規模警民衝突之際，區內指標屋苑德福花園新錄租務成交。香港置業市務經理沈行進表示，德福花園J座低層2室，屬實用面積532方呎兩房間隔，業主以約1.9萬元放租約1個月後吸引新租客洽詢，議價後以1.86萬元租出，實呎租金約35元，新租客為三名內地生。資料顯示，業主1997年5月以約345萬元購入單位，現享租金回報率6.5厘。
相關新聞
陳永傑：美國低息料持續
廖偉強：樓價大跌市民可得益？
恒大掃管笏盤引京發展商作新伙伴 1982伙年初批預售 推盤只聞樓梯響
海怡呎價急跌 今年升幅蒸發
本月物業登記料5500宗 較5月高位跌47%
中原十大屋苑周末錄7宗成交 按周增17%
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款