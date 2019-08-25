大型新盤先後推出，二手屋苑成交仍然冷清，中原地產十大屋苑本周末錄得7宗成交，較上周末多1宗或升16.7%，雖然創近5周新高，但仍有6個屋苑錄得零成交，並連續第15個周末、即逾3個半月錄得單位數成交，而本周末交投主要集中新界區佔6宗，九龍區佔1宗，港島區三大屋苑:太古城、康怡花園和海怡半島，而將軍澳新都城、荔枝角美孚新邨和藍田麗港城均捧蛋收場。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，低利率年代下，置業仍是資產增值首選，昨天荃灣映日灣次輪推售，即日沽清可售單位，反映置業剛性需求龐大，亦帶動樓市交投氣氛，近日居屋後籌人士陸續回流二手市場，新界區上車屋苑明顯受惠。

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