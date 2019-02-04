近期市場不時有名人沽貨，土地註冊處資料顯示，1999年度香港小姐冠軍、藝人郭羨妮(KWOK SONIJA)持有的將軍澳清水灣半島第2座低層B室，實用764方呎、三房間隔，8月初以950萬元沽出，實呎12435元；資料顯示，郭羨妮早於2011年以565萬元購入，持貨8年帳面獲利385萬元，賺幅為68%。