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【美人出貨】郭羨妮950萬沽清水灣半島三房 帳面賺近七成
文章日期：2019年8月25日 15:52
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近期市場不時有名人沽貨，土地註冊處資料顯示，1999年度香港小姐冠軍、藝人郭羨妮(KWOK SONIJA)持有的將軍澳清水灣半島第2座低層B室，實用764方呎、三房間隔，8月初以950萬元沽出，實呎12435元；資料顯示，郭羨妮早於2011年以565萬元購入，持貨8年帳面獲利385萬元，賺幅為68%。
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