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【風雨飄搖下成交】安寧花園三房已補價售650萬 低市價一成
文章日期：2019年8月25日 15:47
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將軍澳日出康城新盤MARINI開售在即，同區居屋安寧花園新錄本月首宗二手成交，有3房戶低於市價一成易手。
香港置業助理分區董事劉浩勤表示，上述安寧花園4座高層B室，屬實用面積538方呎3房間隔，原業主新近減價30萬元或4%後，於自由市場以650萬元售出，實呎12082元；劉浩勤指，相對屋苑同類單位市價730萬元，是次成交價低約80萬元或約11%。至於原業主，於2008年7月以192萬元購入(已補價)，帳面賺458萬元或約2.4倍。
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