將軍澳日出康城新盤MARINI開售在即，同區居屋安寧花園新錄本月首宗二手成交，有3房戶低於市價一成易手。

香港置業助理分區董事劉浩勤表示，上述安寧花園4座高層B室，屬實用面積538方呎3房間隔，原業主新近減價30萬元或4%後，於自由市場以650萬元售出，實呎12082元；劉浩勤指，相對屋苑同類單位市價730萬元，是次成交價低約80萬元或約11%。至於原業主，於2008年7月以192萬元購入(已補價)，帳面賺458萬元或約2.4倍。