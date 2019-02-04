受中美貿易戰影響，加上本港自6月起因《逃犯條例》修訂問題引發連串大型社會衝突，中原地產報告指，8月份截至21日止，整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄3934宗、涉321.6億元(具體反映7月成交市況)，料全月最終可錄5500宗、涉480億元，較7月錄6380宗、涉539.8億元，按月分別下跌13.8%及11.1%，較今年5月錄得10353宗的高位回落約47%。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，受連串負面因素挾擊，相信未來整體交投量仍然偏低。

一手私宅方面，8月暫錄1007宗、涉103億元，料全月錄1300宗及涉130億元，較7月錄1780宗、涉171.7億元，分別下跌27.0%及24.3%；8月登記主要來自新界細價上車盤，估計8月登記金額將為2018年12月錄113.3億元後的8個月新低。

二手住宅，8月暫錄1964宗、涉168.5億元，料全月可錄2700宗及涉230億元，較7月2808宗涉259.8億元，按月分別下跌3.9%及11.5%；8月宗數料將為今年2月錄2278宗及涉177.2億元後，為6個月新低。宗數連跌4個月，累計跌幅達四成。大型屋苑方面，8月天水圍嘉湖山莊暫錄35宗登記；沙田第一城17宗；港島東太古城11宗；荔枝角美孚新邨8宗。