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【風雨飄搖下成交】荃中一房呎售1.75萬 料創屋苑新高

文章日期：2019年8月25日 14:48
雖然荃灣近日曾發生社會衝突，惟區內新盤映日灣推出發售依然紅盤高開，並帶動二手成交。
 
美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，區內老牌屋苑荃灣中心第5座高層H室，屬實用面積233方呎一房戶，微減5萬元或1%後，新近以410萬元易手，實呎高見17597元，新買家為上車客；資料顯示，荃灣中心之前曾有連天台單位以實呎逾1.68萬元售出，料今次成交呎價為屋苑新高。至於原業主，於2011年中以172萬元購入，帳面賺238萬元，單位8年升值約1.4倍。
 

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