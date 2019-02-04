社會氛圍持續不穩定下，樓市表現反覆。中原地產最新公布，之前連跌三周的中原城市領先指數CCL略見反彈，本周最新報188.39點，按周上升0.09%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報190.39點，按周上升0.11%。與此同時，CCL（中小型單位）報188.83點，按周上升0.13%；惟CCL（大型單位）報186.12點，按周跌0.10%。

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，數據反映新界西樓價率先下跌，新界西CCL Mass連跌3周，累計跌幅為2.71%。若12周計，新界西累跌2.47%，港島跌0.03%、九龍跌0.09%及新界東升0.52%。新界西樓價率先回軟，但其餘三區樓價仍然企穩，以致整體走勢窄幅回軟。

不過，分區指數中，僅新界西維持跌勢，新界西CCL Mass報168.19點，為15周、即逾3個半月來的新低，按周跌1.19%，連跌3周共2.71%。

四大分區指數本周錄得三升一跌。數據顯示，除新界西外，其餘三區樓價仍然企穩。新界東CCL Mass報199.98點，按周升0.46%，連升2周共1.35%；九龍CCL Mass報188.04點，按周升0.87%；港島CCL Mass報197.41點，按周升0.02%，連升2周共0.64%。

可留意的是，今天公布的指數，是根據8月12日至8月18日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算，當中有七成的交易是於7月29日至8月4日、即元朗發生白衣人無差別襲擊事件後簽臨時買賣合約。

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