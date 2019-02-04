元朗白衣人襲擊事件滿月後，區內指標屋苑YOHO Midtown，8月暫錄約3宗二手成交，平均實呎約16,305元。

利嘉閣助理分區董事黃永全指，YOHO Midtown新錄1座中層A室易手，單位實用面積443方呎，為兩房戶，原業主最初叫價760萬元，減價至733萬元沽出，減幅為27萬元或約4%，實呎16,546元；原業主2010年以約282.3萬元買入單位，持貨9年，帳面獲利逾450萬元，物業升值1.6倍。