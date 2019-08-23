屯門景秀里與景峰徑交界住宅蚊型住宅地剛截標，記者就現場所現，最少有15份標書，大部份為中小型發展商，本港龍頭發展商如長實（1113）、新世界（0017）未見蹤人影。

華置罕見入標

入標發展商大多獨資入標，包括新地（0016）、信置（0083）、香港興業（0480）、嘉華（0173）、華置（0127）、英皇（0163）、遠展（0035）、麗新（0488）、宏安地產（1243）、其士國際（0025）、佳明集團（1271）、建灝地產，中資萊蒙國際（3688）亦有入標。另長興集團亦獨資入標。

佳明集團主席兼執行董事陳孔明表示，地皮發展規模細，若成功投得地皮，將建細單位。問及近期市況欠佳，屯門區亦受影響，他回應指，相信政府有智慧解決問題，而發展物業需要數年時間，看好幾年後的市況，故以進取價入標。

英皇國際物業經理蔡宏基表示，地皮位於屯門民生區，交通方便，而集團同區有項目，若成功投得地皮將能帶來協同效應，計劃建中小型，單位可享山景；而集團出價將已考慮地皮鄰近濾水廠等因素。

最高市值2.3億 呎價6000元

屯門景秀里與景峰徑交界住宅地皮，鄰近新地新盤御半山，地皮呈三角形狀，面積11,386方呎，最高可建樓面37,574方呎。

綜合業界人士表示，地皮估值介乎1.8億至2.3億元，預計每方呎樓面地價4800至6000元。

記者：甘潔瑩