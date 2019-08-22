社會活動持續，全港各區先行舉行多個遊行示威活動，令不少商戶需提早關舖。中原(工商舖)商舖部高級區域營業董事莊朗文表示，舖位表現持續放緩，根據集團統計，銅鑼灣、中環、旺角及元朗4區7月份共錄得7宗買賣成交後，本月截至21日僅錄得約2宗地舖買賣成交。當中屬零售核心區的銅鑼灣，所受負面影響更大，該區自7月份至今暫未錄得地舖買賣成交。

至於租務市場方面，4區今個月截至21日共錄得約43宗地舖租賃成交，對比上月約85宗減少近一半，而租務成交個案全為減租個案，如銅鑼灣波斯富街70號地舖，面積約1,000方呎，獲藥妝店以約20萬元租用，呎租200元。據悉，該舖前租客為中國移動，舊租金約45萬元，即新租金較上租金減少56%。

中原預計，按現時社會氛圍，舖市短期內觀望氣氛持續濃厚，預料本月核心區舖位買賣宗數將會跌至新低。而租務市場方面，近期個別大型零售品牌相繼結業，騰出不少大樓面，對租務市場倍添壓力，預料租金將會有所下調，幅度約15至20%；而隨著租金叫價下調，預計有個別實力品牌進駐，預料第四季買賣及租務市場將會轉活。