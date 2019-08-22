社會氛圍持續惡劣下，沙田第一城8月暫錄約10宗成交；中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城新近錄得3座高層E室易手，單位實用面積451方呎，屬3房間隔，以798萬元售出，折合實呎17694元；原業主2009年以270萬元購入，持貨10年，現帳面獲利528萬元，升值約1.9倍。