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【租務旺季】珀玥一房呎租56元 業主回報2.6厘

文章日期：2019年8月22日 15:52
暑假租務旺季下，中原分區營業經理周偉航表示，大圍新入伙盤珀玥，新錄高層B室租務成交，單位實用面積227方呎，屬一房間隔，以1.28萬元租出，實呎租金56.4元，新租客感屋苑樓齡新而租入單位；周指出，業主2018年以580萬元購入單位，現享2.6厘租金回報率。
 

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