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瑧頤一房549萬售出 呎價撲1.8萬
文章日期：2019年8月21日 19:51
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整體新盤成交淡靜，市場僅錄零星成交，其中新世界
（0017）
元朗瑧頤，是日沽出1伙一房戶；單位為3樓B3室、望內園池景，實用面積308方呎，成交價549.4萬元、折合實呎17,838元。項目6月底開售至今累沽212伙、套現逾11億元。
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