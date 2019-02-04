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【進入直路】會德豐明日向傳媒開放康城MARINI示位
文章日期：2019年8月21日 18:13
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社會氣氛雖然持續惡劣，但荃灣映日灣依然開出紅盤之際，會德豐
（0020）
旗下將軍澳日出康城9A期MARINI，繼昨日上載樓書後，敲定明日下午4時向傳媒開放設於尖沙嘴廣東道港威大廈的展覽廳、及示範單位。市場消息指，會德豐明日亦有機會公布樓盤首推單位的開價。
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