受中美貿易戰、本港社會衝突因《逃犯條例》條訂問題愈演愈烈，雙重因素打擊下，利嘉閣綜合土地註冊處資料顯示，7月全港1,946宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共1,907宗，佔比達98%，較6月錄98.2%，再跌0.2個百分點，並且是連跌兩個月，為今年1月錄得97.1%後、過去6個月來新低。

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，7月每宗二手私宅轉手的平均賺幅逆市上升，較6月份再升0.4個百分點、最新報89%，為連續3個月錄得升幅。7月帳面獲利1倍或以上的轉手個案，佔整體二手私宅買賣比例有所回落，為48.3%，按月跌2.2個百分點，共錄得939宗。

至於帳面錄得虧損者有28宗，佔比按月增至1.4%，按月增加0.2個百分點，可見虧損個案佔比有輕微上升。

若按物業區域劃分，新界表現持續領先大市，以98.5%之數成為獲利成功比率最高分區，惟較前月回落0.2個百分點；港島亦表現不俗，報98.4%，較前月為佳；至於九龍則跑輸大市，只達96.9%，按月跌1個百分點。

陳續指，受6月起漸趨激烈的社會運動影響，窒礙準買家入市信心，致個別業主不惜平手甚至虧損沽貨離場，拖累轉手獲利比率連月回落。展望8月份，社會運動未見平息，加上中美貿易戰不時節外生枝，預期將令8月二手私宅轉售獲利比率進一步降至97%，而轉手平均每宗賺幅料微跌至88%以內。