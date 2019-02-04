中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，2017年至2019年落成新盤，開放式單位貨尾現有208個，按月大跌300個，按月銷售量是今年最大。即使近期局勢不穩，在發展商略為減價下，開放式單位銷情仍然理想。

2019年7月份統計。2017年至2018年落成新盤，貨尾量為2,026個。其中開放式及一房新盤貨尾按月減少34個，有243個。兩房及三房新盤貨尾按月減少46個，有1,229個。四房或以上新盤貨尾按月減少11個，有554個。2019年落成新盤，貨尾累計2,599個。其中開放式及一房新盤貨尾按月減少255個，有622個。兩房及三房新盤按月新增194個，有1,593個。四房或以上新盤貨尾新增81個，有384個。

2020年落成新盤中，貨尾累計2,890宗。開放式及一房貨尾按月下跌103個，有533個。二房及三房貨尾按月下跌322個，有2,164個。四房或以上新盤貨尾按月下跌5個，有193個。

中原指，上述數字從2016年及以後首次推出的新盤中，選取109個項目統計，合共62,900個單位。推盤量以整個項目總單位數為準，並非計算價單上的單位數目。項目售出比例是以「一手住宅物業售出資訊網」上的售出登記數除以推盤量計算。