據屋宇署公布，今年6月共批出21份建築圖則，包括9項住宅及商住發展、11項工商業發展項目、以及1項社區服務發展。

此外，曾一度成為本港地王的鴨脷洲利南道地皮，向屋宇署申請修訂圖則，最新獲批建6幢住宅大廈，較過去5幢大廈增加1幢，同時取消興建2幢洋房，另住宅大廈由原先27層、增加1層至28層高，但總樓面面積維持76.2萬方呎。

記者：甘潔瑩