【新恒地時代】恒地米埔錦壆路項目 批建32幢洋房
文章日期：2019年8月20日 17:00
據屋宇署公布，今年6月共批出21份建築圖則，包括9項住宅及商住發展、11項工商業發展項目、以及1項社區服務發展。
住宅物業中，以恒地（0012）元朗米埔錦壆路項目，獲批建32幢2層高洋房，另設1幢會所及1幢保安室，涉及樓面81,157方呎。
另新地（0016）於2016年以7億元統一業權的堅尼地城卑路乍街34至34B號保發大樓，將連同恒地收購的卑路乍街36至38號天成工業大廈一併發展，計劃重建為1幢30層高商住物業，涉樓面面積125,094方呎。
內房保利置業（0119）去年8月中以33億元、每方呎樓面地價9256元投得的油塘高超道住宅地皮，及後引入賭王何鴻燊四太梁安琪旗下尚嘉空控股一同合作，項目新近獲批建2幢32層高商住物業，另設5層平台及2層地庫，總樓面面積共356,242方呎。
此外，曾一度成為本港地王的鴨脷洲利南道地皮，向屋宇署申請修訂圖則，最新獲批建6幢住宅大廈，較過去5幢大廈增加1幢，同時取消興建2幢洋房，另住宅大廈由原先27層、增加1層至28層高，但總樓面面積維持76.2萬方呎。
記者：甘潔瑩
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