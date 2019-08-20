昨天在非牟利機構香港營銷專才學會的早餐交流會做了一個小小的分享演講，指近年負利率情況惡化，全球的負利率債券規模逼近16萬億美元，令到可以借到低息甚至可享有負利率而得到貸款，從而買入包括磚頭及其他資產的人，財富遠遠抛離一般打工仔，比方說筆者20多年前入行的工資，竟和今天的新人相若，但同期樓價升了不少倍，能不做成社會分化和撕裂，而近期香港的亂局，也多少和這有一定關係。

外媒CNN最近便有報道，香港一些年青人，每月用去半個月工資，也只能租住一個只有140呎的劏房，這些年青人，還怕要坐牢嗎?事實上，140呎的劏房，可能較監獄的囚室面積差不多，則坐牢的起居條件，未必差過他平日的生活，看來，將來就算亂局平息，政府也真的要在房屋問題下大功夫。

說開負利率，上周有丹麥銀行做了一宗負利率按揭(2015也曾出現)，按揭負率為10年定息-0.5厘，即問銀行借錢買樓，雖然要供款，但未來10年不單不用付息，反而每年有半厘的利息收，你說荒謬不荒謬？但相關的按揭債券負利率比-0.5厘更低，銀行在這宗生意還是有錢賺的，最有趣的是消息在被報道當日，這家丹麥銀行的股價單日急跌了20%。

陸振球

明報投資及地產版主編