仲量聯行今日發表《香港地產市場觀察》指出，由於環球經濟不明朗因素影響，本地寫字樓租賃需求顯著減少，當中中環寫字樓市場於7月錄得 56,100方呎的負吸納量，令空置率升至2.6%，創3年新高。

雖然中環寫字樓空置率創3年新高，但受惠於中環以外的租務活躍，整體寫字樓市場仍錄得 75,900方呎的淨吸納量，當中港島東的寫字樓空置率收窄至2.7%，包括渣打銀行承租鰂魚涌濠豐大廈18,700方呎樓面。

仲量聯行商業部主管鮑雅歷(Alex Barnes)表示，由於目前海外決策者對環球經濟憂慮，以及香港的影響，令中環寫字樓的租賃需求顯著減少。他亦指，由於寫字樓空置率未有顯著增加，也缺乏大量新供應，需求減少要累積一段時間才會令租金明顯下跌。

寫字樓投資市場方面，仲量聯行研究部主管馬安平指，7月交投淡靜，主要原因在於投資者憂慮環球經濟前景再添變數及本地社會爭拗升級。不過，由於業主叫價仍然企硬，銷售下降對樓價造成的影響不大。

本地零售市場方面，馬安平則表示，大部份零售商對擴張持觀望態度，月內亦只錄得幾宗大額租賃交易，當中包括一零售商以每月180萬元承租中環皇后大道中100號兩層商舖(19,064方呎)，但租金較舊租客低10%。

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