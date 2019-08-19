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【新盤出擊】馬鞍山峻源料短期開示位 或下月賣
文章日期：2019年8月19日 16:05
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社會氛圍持續惡劣，龍頭發展商長實
（1113）
上周表明將押後推售旗下中半山波老道全新豪宅之際，中資企業的推盤計劃似乎不受社會運動影響。市場消息指，中信泰富旗下早前已獲批預售樓花紙的馬鞍山峻源，短期內將開放設於金鐘的示範單位予代高層參觀，預計8月底前開放予傳媒參觀和公布開價，有機會於9月初正式發售。
峻源由3座組成，提供148伙單位，主打大戶，單位實用面積由879至1656方呎，間隔包括三房一套及四房雙套，另有8伙超過2000方呎的特色單位。
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