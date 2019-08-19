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【風雨飄搖下成交】巴丙頓山本月開齋 兩房呎售3萬
文章日期：2019年8月19日 15:14
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雖然社會氣氛持惡劣，但市區一手豪宅依然具承接力。
新地
（0016）
與新世界
（0017）
合作的西半山巴丙頓山，新近透過發價單形式，售出1伙兩房標準戶，單位為3樓D室，實用面積581方呎，成交價1770.91萬元，實呎30480元，為項目本月首宗成交。
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