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【一Q清袋】映日灣首輪354伙售罄
文章日期：2019年8月17日 20:32
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荃灣西新盤映日灣首輪354伙售罄。圖為億京項目及銷售策劃總監潘志才於售樓處。
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社會氣氛嚴峻，但無損上車客入市意欲。億京旗下荃灣映日灣今日以價單形式推售354伙，市場消息指，截至晚上7時30分，354伙已全數售出。據悉，發展商於短期內加價加推。
記者：甘潔瑩
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