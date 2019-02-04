本港社會氛圍受中美貿易戰、《逃犯條例》修訂問題引發的連串社會衝突雙重夾擊下，中原地產最新公布的中原城市領先指數CCL最新報188.22點，按周跌0.11%，連跌3周共0.64%。

另外，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報190.19點，按周跌0.29%，連跌2周共0.53%；CCL(中小型單位)報188.59點，按周跌0.13%，連跌3周共0.46%；CCL(大型單位)報186.30點，按周升0.02%，連升2周共0.14%。

上述CCL四大整體指數向下調整，逐漸浮現。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL、CCL(中小型單位)同樣連跌3周，均是33周、即約8個月以來首現，樓價調整訊號浮現，近6周、即最近1個半月整體樓價走勢有回軟跡象，CCL首3周高企189點上下，後3周企穩188點水平。最近6周計，CCL、CCL(中小型單位)五跌一升，分別累跌1.19%及0.84%；另外，CCL Mass四跌二升，累跌0.73%，而CCL(大型單位)三跌三升，累跌2.93%。

四大分區樓價指數方面，則二升二跌。九龍CCL Mass報186.41點，按周跌1.18%，跌幅10周即約兩個半月以來最大，終止5周連升，幾乎沒收了早前的升幅；港島CCL Mass報197.37點，按周升0.62%，結束2周連跌。

新界方面，新界西CCL Mass報170.22點，按周跌0.88%，連跌2周共1.54%；新界東CCL Mass報199.07點，按周升0.89%，結束2周連跌。