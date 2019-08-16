社會氣氛雖然嚴峻，但租務市道仍然不俗。香港置業首席聯席董事周世康表示，灣仔囍匯中低層G室，屬1房複式間隔，實用面積584方呎，業主以3.5萬元放租約半個月後，吸引區內客洽詢，並「零議價」租出，實呎租金59.9元，新租客為外籍人士。周指出，業主2018年5月以約1,608萬元購入上述單位，享租金回報率2.6厘。