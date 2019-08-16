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【租務旺季】君豪峰呎租撲75元 創屋苑新高

文章日期：2019年8月16日 14:38
社會氣氛雖然嚴峻，但新入伙盤租務市道仍然不俗。中原首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌君豪峰8月至今暫錄約21宗租賃成交，最新租賃成交為高層M室，實用面積214方呎開放式間隔，以月租1.6萬元租出，實呎租金74.8元，創屋苑呎租新高紀錄，較舊紀錄70元再推高約4元或約7%。
 
楊續指，業主2018年5月以562萬元買入單位，現享租金回報3.4厘。

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