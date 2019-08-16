由「小超」李澤鉅主持大局的長實（1113），近期積極改劃土地用途，新近就大埔鳳園一幅綜合發展區地皮，向城規會申請改劃為住宅，提供近1,500伙，規模與同系樓齡約3年、提供1,350伙的嵐山相若。

城規會文件顯示，上述地點為大埔鳳園大埔市地段第183號A分段第1小分段（部份）及丈量約份第11約多幅地段和毗連政府土地，地盤面積149,834方呎（當中涉及政府土地41,958方呎），長實計劃以5倍地積比率發展，擬建5幢28至29層高的住宅大廈，提供約1462個住宅單位，涉及749,174方呎；另設2幢3層高非住宅大廈，涉29,966方呎，整個發展樓面共779,140方呎。

長實指，為響應政府地盡其用並善用可開發土地的政策，重新檢討了「綜合發展區」地帶內剩餘可發展的土地潛力，而上述發展鄰近已發展的地區，並且能在最短時間內帶內帶來房屋供應。另項目發展規模與周邊土地用途和建築物高度的協調性而言，將以梯級式樓宇高度設計，以保留對九龍坑山的山脊線景觀。

記者：甘潔瑩

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