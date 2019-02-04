Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
即時地產新聞
【風雨飄搖成交】卓爾居兩房減價13%後652萬沽 一個月賣平16%
文章日期：2019年8月15日 19:02
Share
prev
next
整體二手成交市況冷清，市場連接錄得減價成交。屯門卓爾居新近有兩房單位減價至652萬售出；中原副區域營業董事鄺家進表示，上述卓爾居1座極高層G室，實用面積511方呎，屬兩房間隔，原業叫價750萬元放售，新近減至652萬元沽出，即減幅98萬元或13%，實呎12759元。資料顯示，屋苑5座同類型高層A室，曾於上月以780萬元易手，意味是次成交較上月低16%。
鄺續指，原業主早於2008年以188萬元買入，持貨11年，帳面獲利464萬元，物業升值2.5倍。
相關新聞
【勁賺個案】豐連額印鬆綁1房428萬沽 3年升近八成
【風雨飄搖下成交】慈愛苑3房未補價518萬沽 低市價一成
【有片：淘寶圖】越秀地產具大灣區概念受捧
內蒙古業主蝕四成沽皓畋 反修例風暴後最大宗豪宅蝕讓
嘉湖3房實呎9455元 3個月新低
兩拍賣行昨推41物業全未售出
映日灣累收逾8900票 今年全新盤次高
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款