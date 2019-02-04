整體二手成交市況冷清，市場連接錄得減價成交。屯門卓爾居新近有兩房單位減價至652萬售出；中原副區域營業董事鄺家進表示，上述卓爾居1座極高層G室，實用面積511方呎，屬兩房間隔，原業叫價750萬元放售，新近減至652萬元沽出，即減幅98萬元或13%，實呎12759元。資料顯示，屋苑5座同類型高層A室，曾於上月以780萬元易手，意味是次成交較上月低16%。

鄺續指，原業主早於2008年以188萬元買入，持貨11年，帳面獲利464萬元，物業升值2.5倍。