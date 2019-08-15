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【四太新盤】壹嘉本月開齋一房呎售3.6萬 買家獲贈2年管理費
文章日期：2019年8月15日 17:06
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賭王四太梁安琪旗下尚嘉控股發展、已屆現樓的灣仔壹嘉，最新以1520萬元售出29樓A室，單位屬實用面積420方呎一房戶，實呎36190元，為樓盤本月首宗成交；據成交紀錄冊顯示，買家獲贈2年管理費，以每月管理費2056元計，兩年總計涉4.93萬元，等同樓價約0.3%。
壹嘉自2017年7月開售至今，累積售出約80伙，佔項目單位總數100伙約八成。
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