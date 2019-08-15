暑假租務旺季，美聯區域經理佘錦驊表示，筲箕灣近期入伙的香島，新錄一宗兩房單位租務成交；上述香島3座低層F室，實用面積695呎、兩房連儲物室間格，以月租2.5萬元租出，實呎租金約36元。佘指出，以業主2017年3月購入價1,399萬元計，現享租金回報約2.1厘。