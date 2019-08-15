美國10年債息終跌穿了2年期債息而出現倒掛，而這乃是公認為最具預示經濟出現衰退能力的指標，對上一次乃在2007年出現，不多久便發生金融海嘯，而美股道指昨天便以大跌800點作出回應。

如大家記得上次金融海嘯，原於美國出現次按爆煲，不單拖累了香港股巿也暴跌接近七成，就連樓價也跌了接近三成，而現在中美貿易戰爆發，香港內亂頻生，筆者近日和朋友到了一間日本鐵板燒餐廳午膳，全場竟只有我們兩人的猶如包了場，反映香港經濟確已出了問題，不論股樓的投資者都不應掉以輕心。

今天《明報》報道，何文田皓畋10座中層E室，實用面積568方呎，屬兩房間隔，新近以1250萬元售出，實呎22,007元。原業主為內地人，登記地址位於內蒙古，於2017年約1292.3萬元購入單位，帳面蝕讓42.3萬元，惟持貨不足3年，須支付一成的額外印花稅涉125萬元，加上原業主購入時已支付佔當時樓價30%的買家印花稅，以及雙倍印花稅共約387.7萬元，料連同代理佣金及其他雜費，損手共約560萬元或四成離場。

大家要留意，上述的大幅蝕讓個案會否陸續出現，樓巿信心一旦被破壞，可以是很恐怖的。

陸振球

明報投資及地產版主編