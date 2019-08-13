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【活化項目】鄧成波優化東亞紗廠 擬發展成酒店
文章日期：2019年8月13日 16:47
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由資深投資者「舖王」鄧成波持有的屯門河田街2號東亞紗廠工業大廈，去年已獲城規會批准作加建及轉作商用發展，而業主新近再提交新發展方案，計劃把全幢工廈改裝為酒店及寫字樓。
資料顯示，項目地盤面積約7.2萬方呎，申請人計劃改建部分大廈外牆，並於頂層增設兩層至17層高，總樓面面積維持不變，即46.6萬方呎，但酒店部份樓面增加兩成至37.3萬方呎，提供943個酒店房間；而零售樓面約3萬方呎，另外6萬方呎樓面為寫字樓。
記者：甘潔瑩
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