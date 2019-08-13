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【雲滙案】新地被判罰5萬 銷監局指保障消費者權益
文章日期：2019年8月13日 15:56
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一手住宅銷售監局就新地
（0016）
旗下大埔白石角雲滙，涉嫌於今年3月22日銷售有關項目後，沒有在成交紀錄冊列出支付條款的完整資料，新地被判罰5萬元。銷監局表示歡迎有關裁決，並認為能提醒賣方，不論以何種形式銷售一手住宅物業，都要符合《一手住宅物業銷售條例》的規定，尤其是成交資料，以確保一手住宅物業銷售安排和交易資料的透明度及公平性，讓消費者權益得到保障。
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