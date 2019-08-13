【逃犯條例】地建會聯署譴責暴力 41發展商「曬冷」
文章日期：2019年8月13日 14:55
社會因《逃犯條例》修訂問題，引發回歸22年來最嚴峻的社會緊張局勢下，地產建設商會今日再發聲明，讉責社會暴力惡化，而聯署地產商由上周17個，增加至41個，涵蓋各大、中、小型發展商。
至於是次參予聯署的41個發展商，包括泛海（0129）、長實（1113）、資本策略（0497） 中建、卓能（0131）、捷和控股、中海外（0688）、華懋、華置（0127） 、莊士（0367）、英皇國際（0163）、遠展（0035）、鷹君（0041）、恒隆地產（0101）、恒地（0012） 、霍興業堂、協成行、海順投資、香港置地、香港興業（0480）、合和（0054） 、和記地產、希慎興業（0014） 、嘉華（0173）、 嘉里（0683）、麗展（0488）、南豐 、 新世界（0017）、東立地產、百利保（0617） 、爪哇（0251） 、瑞安地產（0272）、信德（0242）、 信置（0083） 、新地（0016） 、太古地產（1972） 、大昌地產（0088）、 萬科置業(香港) 、宏安地產（1243） 、會德豐（0020）、 裕泰興。
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