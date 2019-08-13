本港社會因《逃犯條例》修訂問題，引發回歸22年來最嚴峻的社會緊張局勢下，地產建設商會今日再發聲，讉責社會暴力活動惡化，而聯署地產商數量，由上周17個增加至今次41個，涵蓋各大、中、小型發展商。

地建會聲明如下:

香港地產建設商會強烈譴責近日不斷升級惡化的暴力行為和破壞事件！這些行為嚴重侵蝕香港法治核心價值，不斷加大本港經濟下行風險，也極大影響普羅大眾的安全。而破壞污損國旗國徽的行為，則嚴重觸碰「一國兩制」底線，肆意挑戰中央權威和國家尊嚴。

而數周來全港各區全方位的違法暴力事件，亦令廣大普羅市民膽戰心驚害怕外出，嚴重影響市民生計。

為此，地建會堅定支持行政長官林鄭月娥和特區政府，堅定支持警隊嚴正執法，止暴制亂，維持社會秩序，盡快讓香港回歸法治，讓社會回復平靜。香港和港人一直崇尚和平、反對暴力，絕對不應該也不可以縱容一小撮別有用心的激進份子，以暴力搗亂公共秩序和安全。

香港經濟自年初已出現下行壓力，暴力衝突持續，更令情况雪上加霜，會方呼籲各界以理性和包容的態度積極溝通，一齊尋找出路，亦期望特區政府加快恢復經濟的步伐，加大促進經濟增長的力度，集中精力處理積存已久包括房屋短缺在內的各項社會問題，大幅改善民生福祉，創造經濟繁榮，令所有港人受惠。

商會續指，自1965年成立以來，數十年與香港一起成長，並與港人風雨同路。我們堅信，商會各會員企業定必矢志與政府和各界並肩攜手，努力解決香港各項深層次社會問題，一起推動各方理性和平溝通，務求讓香港能盡快恢復社會秩序，經濟重拾正軌，共同為建設一個更加美好和諧的社會和穩定發展的經濟而努力！