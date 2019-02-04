天水圍居屋天富苑新錄一宗區內首置客入市個案。

祥益高級區域經理黃肇雯表示，上述天富苑E座高層3室，實用面積650呎，屬三房連套房戶，原業主新近減價逾36萬元或7%後，以473.88萬元於居二市場售出，新買家為綠表客，實呎7290元；原業主2004年以約81.8萬購入單位(未補地價)，帳面獲利逾392萬元或4.8倍。