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【綠表客入市】天富苑三房未補價售474萬 15年升值近五倍
文章日期：2019年8月12日 17:26
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天水圍居屋天富苑新錄一宗區內首置客入市個案。
祥益高級區域經理黃肇雯表示，上述天富苑E座高層3室，實用面積650呎，屬三房連套房戶，原業主新近減價逾36萬元或7%後，以473.88萬元於居二市場售出，新買家為綠表客，實呎7290元；原業主2004年以約81.8萬購入單位(未補地價)，帳面獲利逾392萬元或4.8倍。
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