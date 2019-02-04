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龍譽兩日沽2伙 865呎戶型呎售2.48萬
文章日期：2019年8月11日 21:19
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內房保利
（0119）
發展的啟德龍譽，昨日和今日售出2伙、套現逾3022萬元；今日最新以2147.36萬元沽出的2B座5樓F室，實用面積865方呎，折合實呎24825元，而此位的定價之前曾調高了13%。
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