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中原十大屋苑兩日4成交 7屋苑捧蛋
文章日期：2019年8月11日 18:51
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中原十大屋苑周末兩日(昨天和今天)錄得4宗成交，按周增加2宗或一倍；雖然成交量回升，但仍處低水平，並連續13個周末、即約3個月錄得單位數成交，當中7個屋苑錄零成交，包括港島太古城和海怡半島、紅磡黃埔花園、荔枝角美孚新邨、將軍澳新都城、東涌映灣園和沙田第一城。
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，社會運動持續下，影響樓市睇樓活動及成交。近期樓市交投十分淡靜，買家態度觀望，加上荃灣區新盤低開，吸走不少購買力，導致二手樓市持續於低位橫行。個別業主願意面對現實減價，大幅減價盤才有成交。
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