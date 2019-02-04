7月社會氣氛持續緊張，中原地產最新公布， 中原城市領先指數CCL報188.43點，按周跌0.17%；反映大型屋苑樓價指數的CCL Mass報190.75點，按周跌0.23%；CCL(中小型單位)報188.85點，按周跌0.23%；不過，CCL(大型單位)報186.27點，按周則上升0.12%。

可留意的是，CCL、CCL(中小型單位)同樣連跌2周，分別累跌0.53%及0.33%。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，中美貿戰升級10周即約兩個半月計，首5周樓價走勢較波動；CCL最高190.48點，最低186.26點，波幅為4.22點，但樓價走勢仍然微微向上，四大整體指數同樣3升2跌，CCL升0.56%、CCL Mass升0.11%、中小型單位升0.33%、大型單位升1.74%。

到最近5周，樓價波幅明顯收窄，CCL最高189.77點，最低188.43點，波幅為1.34點，整體走勢出現輕微回軟的跡象；CCL、CCL(中小型單位)同樣4跌1升，分別累跌1.08%及0.71%。至於CCL Mass、CCL(大型單位)則3跌2升，分別累跌0.44%及2.95%。

分區指數方面，九龍CCL Mass最新報188.63點，按周升0.29%，連升5周共1.57%；港島CCL Mass報196.16點，按周跌0.29%，連跌2周共1.06%，反映九龍樓價表現突出，是四區中唯一出現逆市微升。

新界方面，新界東CCL Mass報197.31點，按周跌0.62%；新界西CCL_Mass報171.73點，按周跌0.67%。

其他報道：

【量升稅款跌】7月三大辣稅18億按月跌一成 僅SSD升5.5%

【風雨飄搖下成交】明寓特色戶1.28億售 累沽13伙套7.5億

【減價去貨】朗屏帝庭居兩房減價一成 呎售1.07萬