6、7月份本港社會氣氛惡劣，稅務局最新公布，7月涉及樓市的三大辣稅，包括雙倍印花稅（DSD）、反映境外買家入市成交的買家印花稅（BSD），以及額外印花稅（SSD），涉總成交宗數有2026宗，相對6月錄得1951宗，按月升4%；不過，7月三大辣稅總稅收為18.341億元，相比6月錄得20.277億元，按月跌約10%，估計是與雙倍印花稅涉非住宅部分的稅款，按月下跌41.6%拖累所致。

分類方面，買家印花稅BSD，7月涉成交宗數為223宗，相對6月錄得146宗按月增加53%；相關稅款收益5億元，較6月5.1億元按月跌1.9%。

另7月涉額外印花稅SSD的交易錄得36宗，按月增5宗或16%；涉SSD稅額1920萬元，按月亦增加5.5%。

此外，7月有1767宗成交涉雙倍印花稅DSD、涉總稅款13.14億元，宗數、涉稅款相較6月，分別減少0.4%和12.3%；其中涉住宅DSD成交435宗、稅額約9.22億元，按月分別增加31%和11.3%。

不過，涉非住宅部分雙倍印花稅宗數為1332宗，按月下跌7.7%，而相關稅款為3.919億元，按月下跌41.6%。