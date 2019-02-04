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【風雨飄搖下成交】明寓特色戶1.28億售 累沽13伙套7.5億
文章日期：2019年8月9日 14:39
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社會運動持續激烈，個別一手貴價物業仍錄得成交。佳明
（1271）
持有的太子道單幢豪宅明寓，透過招標以1.28億元，最新售出一伙特色戶(不連室內裝修)。佳明營業及市務總監顏景鳳表示，該頂層15、16樓B室複式戶，採四房雙套設計，實用面積2718方呎連957方呎平台，實呎4.7萬元。
上述為明寓次高成交價紀錄，而同層A室特色戶，早前已以1.48億元售出。
顏景鳳指，明寓目前僅餘1伙標準戶及4伙複式戶待售；項目已累售13伙，套現近7.5億元。
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