社會氣氛不穩，無損發展商投地意欲。東九啟德承啟道鄰近啟德體育園商業/酒店地，剛於正午截標，記者就現場所見，最少有10份標書競投。

上述地皮不受地政總署昨天公布入標新安排所限，且地皮規模不算龐大，大部份發展商獨資入標，包括長實（1113）、新地（0016）、信置（0083）、會德豐（0020）、鷹君（0041）、遠展（0035）、建灝，另中資中海外（0688）亦有入標。至於已中標毗鄰體育園的新世界（0017）則未有回應。

會德豐地產物業估價及研究高級經理何偉錦表示，按市況情況出價，對於政府調高投地按金，他認為影響不大。

建灝地產行政經理林綺華則表示，集團看好啟德發展，故獨資入標競投。至於出價，則考慮到現時社會氣氛，出價偏向審慎及保守。

上述地皮面積121,375方呎，指定作非工業（不包括住宅、倉庫及加油站但包括酒店）用途，主要作為酒店及商業用途，最高可建樓面344,448方呎，當中酒店樓面不少於15.5萬方呎，寫字樓不少於10.3萬方呎樓面，預計提供300間酒店房間。

業界人士估計，地皮估值27.6億至37.2億，預計每方呎8,000至1.08萬元。

記者：甘潔瑩